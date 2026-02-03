Elsa Punset o Boticaria García estarán en Illescas (Toledo) en marzo en el espacio 'En primera persona'

Cartel del ciclo 'En primera persona' de Illescas. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad toledana de Illescas, a través de la Concejalía de Cultura, organiza el primer ciclo de conferencias denominado 'En primera persona', por el que pasarán figuras como la divulgadora y filósofa, Elsa Punset, la farmacéutica y doctora en Nutrición Marian García, Boticaria García.

Según se indica desde la concejalía, "uno de los objetivos es fomentar una cultura de pensamiento crítico y conocimiento accesible". El programa de conferencias, organizado para los cuatro viernes del mes de marzo, se iniciará con el investigador del Instituto de Salud Carlos III, Rafael Correa Rocha, que abordará los avances más recientes en neoroinmunología, estrés, bienestar emocional y relación entre mente y cuerpo.

La semana siguiente, la divulgadora y filósofa, Elsa Punset, invitará a quien asista a comprender que "el bienestar se construye con pequeñas decisiones diarias pero que son significativas". Otra de las invitadas es Marian García, más conocida como Boticaria García, farmacéutica y doctora en Nutrición que analizará mitos de la salud y los hábitos que marcan la diferencia en la calidad de vida, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Por último, cerrará la programación Álvaro Vizcaíno, deportista y aventurero al que un accidente transformó su vida. En su conferencia hablará sobre lo aprendido, los límites del ser humano y el poder de la actitud en la adversidad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Educación, Cultura y Turismo, Carlos Amieba, ha explicado que se quiere acercar al público "a ponentes de referencia nacional, impulsar hábitos de bienestar físico, emocional y social y crear un espacio de reflexión y de conocimiento".

Además, ha incidido en la importancia de "generar en el público un pensamiento crítico que nos ayuda a discriminar la información en base al análisis, los fundamentos y los datos". El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, ha agradecido el trabajo de la Concejalía de Cultura para "sacar adelante este proyecto con miras a darle continuidad a lo largo del tiempo con temas de interés general y protagonistas que son referentes en diferentes ámbitos de la sociedad".

Este primer ciclo, que se desarrollará en la Casa de la Cultura, está destinado al público en general, interesado en la ciencia, la psicología, la educación emocional, la salud y las historias inspiradoras. Las entradas se pondrán a la venta en el portal www.giglon.com y en la Biblioteca Central, a un precio de 3 euros (desde el 11 de febrero); con antelación, se pondrán también a la venta abonos para las cuatro conferencias, a un precio de 8 euros (del 6 al 10 de febrero).

Las personas menores de 18 años tendrán acceso gratuito, pero deberán sacar su invitación en www.giglon.com y en la Biblioteca Central.