Emilio Sáez encabezará la candidatura del PSOE por Albacete al Congreso de los Diputados

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ALBACETE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la ciudad de Albacete y diputado nacional, Emilio Sáez, encabezará la candidatura del PSOE de Albacete al Congreso en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

El Comité Provincial del PSOE de la provincia ha aprobado 98,42% a favor las propuestas de listas electorales al Congreso de los Diputados y al Senado.

El secretario general del PSOE de Albacete, Santi Cabañero, ha sido el encargado de trasladar al Comité Provincial la propuesta de la Ejecutiva Provincial, aprobada por unanimidad, sobre las personas que integrarían las listas, ha informado el PSOE en nota de prensa.

La lista al Congreso de los Diputados estaría encabezada por Emilio Sáez. Le seguirían Isabel Belén Iniesta, en el número dos; Javier Navarro, en el tercer puesto; y Lucía Carreres, como cuarta candidata. Completarían la lista como suplentes Eliseo Fernández, María Pilar Martínez Romero, Luis Sáez Tejas y Pilar Peña Veleta.

Por lo que respecta al Senado, Amparo Torres encabezaría la candidatura socialista. La acompañarían Francho Tierraseca, como número dos, y Rosario Herrera, en el tercer puesto. Los suplentes serían Manuel Miranda y Mari Fuentes para la primera candidatura; Paula García y Luis Sánchez para la segunda; y José Ignacio López y Almudena Vázquez para la tercera.

La intervención de Cabañero ha comenzado con un mensaje de apoyo a Madrigueras, donde ha agradecido la labor del alcalde del municipio, Juan Carlos Talavera, y de su teniente alcaldesa, María Victoria Leal, en un momento especialmente delicado para la localidad.

Asimismo, ha felicitado al nuevo secretario provincial de Juventudes Socialistas, Javi Losa, recientemente elegido al frente de la organización juvenil del partido en la provincia, a quien ha destacado como referente de la participación y la renovación dentro del PSOE.

En su intervención, el secretario general ha lanzado un mensaje claro de movilización y ambición electoral. "Son unas elecciones que tenemos que salir a ganar sí o sí, lo que nos jugamos es mucho más que antes, lo que nos viene es muy preocupante porque ya no se cortan en lo que quieren hacer", ha declarado Cabañero.

"No se cortan un pelo en decir que van a recortar las pensiones o en cuestiones relacionadas con derechos laborales, como es el caso de las bajas", ha añadido el secretario general, en referencia a las propuestas de la oposición. "Tenemos más motivos que nunca para estar activados, nos han querido meter en la cabeza que somos clase media cuando somos clase trabajadora", ha concluido Cabañero, reivindicando el compromiso del PSOE con la defensa de los derechos sociales y laborales.

COMITÉ ELECTORAL Y PLAN DE CAMPAÑA

Durante la reunión, el secretario de Organización del PSOE de Albacete, Fran Valera, ha comunicado los nombres de las personas que integrarán el Comité Electoral Provincial, encargado de coordinar la estrategia, la organización territorial y el desarrollo de la campaña.

Valera ha adelantado que la campaña socialista se estructurará en dos fases: precampaña y campaña electoral. El primer acto tendrá lugar el próximo domingo en Yeste, con la convocatoria del Consejo Comarcal de la Sierra del Segura, dando así inicio a un recorrido previsto por todas las comarcas de la provincia.