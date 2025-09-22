Empresarios del metal de Ciudad Real piden a sindicatos frenar posibles movilizaciones que "hacen un daño innecesario"

Archivo - Asamblea de elegados y delegadas del Metal de la comarca de Daimiel. - CCOO - Archivo

CIUDAD REAL, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Siderometalurgia de Ciudad Real (APES), junto con la Asociación de Empresarios de Automoción de Ciudad Real (APEA), han apelado a la responsabilidad de la parte sindical "para evitar un daño económico y social innecesario para toda la provincia", con el anuncio de movilizaciones en el sector.

En nota de prensa, dichas asociaciones empresariales consideran que la actual situación de la negociación del convenio colectivo no justifica esta medida.

"El error radica por la parte sindical, en centrar la negociación del sector en la comarca de Puertollano, sin tener en cuenta la mayoría del tejido empresarial que se encuentra comprendido por pymes y micropymes, de electricistas, térmicos, talleres mecánicos, carpinterías metálicas o comercios del metal, cuyos intereses también se encuentran afectados en la mesa de negociación".

APES y APEA recalcan que se ha presentado una propuesta salarial, incluyendo subidas de un 3% para los tres años de vigencia del convenio colectivo. Respecto a los puntos sin consenso, sobre los cuales se han presentado propuestas "detalladas, realistas, y adaptadas a la diversidad del sector", como la antigüedad, en este complemento su planteamiento no es, no reconocer esos años de esfuerzo y de compromiso como manifiesta la parte sindical, sino de "consolidar esas cuantías sujetas a una revalorización, en función de los incrementos que se pacten para el resto de conceptos económicos del convenio colectivo".

Por su parte, en el complemento por enfermedad común y accidente, desde la parte empresarial se ha propuesto adaptar su regulación, no su eliminación, "todo ello teniendo en cuenta los altos índices de absentismo laboral existentes en el sector del metal".

Dicho esto, APES y APEA se muestran confiadas en reanudar el proceso negociador, por lo que realizan un llamamiento a la parte sindical para que vuelvan a la mesa de negociación, "al encontrarse plenamente comprometidos con un acuerdo justo, equitativo y sostenible del sector del metal en la provincia de Ciudad Real".