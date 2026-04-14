Empresas de C-LM podrán solicitar desde el miércoles ayudas Adelante Inversión con 40 millones de euros de presupuesto

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. - JCCM

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado en su edición de este martes la resolución de aprobación de la convocatoria de las ayudas del Programa -Adelante Inversión-, para el fomento de la inversión y la mejora de la productividad empresarial en Castilla-La Mancha, con un monto total de 40 millones de euros.

Según indica la resolución de la Dirección General de Empresas de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, recogida por Europa Press, las ayudas están dirigidas a pymes cualquiera que sea la forma jurídica que adopten -incluidas las comunidades de bienes-, que proyecten llevar a cabo una inversión en un centro de trabajo o establecimiento operativo localizado en Castilla-La Mancha.

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas para la presente convocatoria asciende a 40.000.000 euros, dotada con fondos propios de la Junta de Comunidades, no obstante, estas ayudas podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El plazo de presentación de solicitudes será desde este miércoles hasta el 15 de marzo de 2027, y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Empresas.

Todos los trámites relacionados con el procedimiento de concesión de las subvenciones que comprende esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.

Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Empresas, y se presentarán de forma telemática con firma electrónica a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán de forma electrónica, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado o su representante si existe deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.