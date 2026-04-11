Enfermos de Parkinson de Ciudad Real reivindican la educación social para acabar con la discriminación que sufren

Ciudad Real se suma a la celebración del Día Mundial del Parkinson - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Enfermos de Parkinson 'Virgen del Prado' ha salido este sábado a la calle para conmemorar el Día Mundial del Parkinson y denunciar "la discriminación que sufren los enfermos por el desconocimiento de los síntomas, algunos de ellos no visibles que se pueden llegar a confundir.

Así lo ha indicado el presidente de asociación, David Serrano, que ha explicado que la educación social es muy importante para evitar este tipo de estigmas, que surgen por la incomprensión de la sintomatología que puede afectar a los enfermos.

El presidente de la Asociación Virgen del Prado ha reivindicado la necesidad de seguir avanzando en el diagnóstico y tratamiento del Parkinson y ha puesto en valor todo el trabajo que realiza el colectivo que preside, no sólo en la ayuda a los problemas físicos sino también en el ámbito "psicológico de apoyo tanto a los afectados como a cuidadores y familiares".

Según informa el Consistorio, la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Aurora Galisteo, ha felicitado a la asociación, por todo el trabajo que desarrollan en la atención a los afectados y a sus familiares.

La edil considera "necesarios" actos como el desarrollado hoy para "seguir visibilizando una enfermedad que es mucho más que un temblor".

Una enfermedad, añadía, para la que es necesario el trabajo coordinado de todas las administraciones. En este sentido ha reiterado "la colaboración total del Ayuntamiento de Ciudad Real con lo que la Asociación demande", para seguir apoyándoles en sus necesidades.

Tras la lectura del manifiesto los asistentes han podido escuchar un relato relacionado con el Día Mundial del Alzheimer y posteriormente se ha procedido a una exhibición de Taichí y de Zumba "para demostrar los efectos beneficiosos del ejercicio".