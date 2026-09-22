Entregan 3.000 firmas rechazando la retirada de dos retenes de incendios en Los Navalucillos y Robledo del Mazo (Toledo)

Entrega de firmas por retirada de retenes de incendios en Los Navalucillos y Robledo del Mazo. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa por la Recuperación de Talavera y Comarcas y la Asociación SOS Talavera y Comarcas han entregado este martes en la Consejería de Desarrollo Sostenible unas 3.000 firmas para manifestar su rechazo a la retirada de dos retenes de incendios de la Comarca de La Jara toledana, de unas 19 personas, la mitad en el municipio de Los Navalucillos y la mitad en Robledo del Mazo.

El alcalde de Los Navalucillos, José Ángel Pérez; la alcaldesa de Robledo del Mazo, Ana Belén Galán y la presidenta de la Mesa por la Recuperación por Talavera y Comarcas, Rosa de los Ríos, han hecho entrega de estas firmas.

Pérez ha dicho no entender que la Consejería haya tomado esta decisión sin "ningún criterio técnico", criticando que el Gobierno regional "pase la pelota" a la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) y esta haga lo mismo con el Ejecutivo autonómico.

Este alcalde ha señalado que se enteró, en el mes de mayo, "por un trabajador" de que este retén se iba a retirar, a lo que el Ayuntamiento propuso a la delegada de Geacam otras opciones para reubicar esta base en una nave privada. "Todavía estamos esperando la respuesta".

"Si abogamos por el tema de la despoblación, 19 personas en mi pueblo es mucho, son 19 familias. El que arbitrariamente, sin justificación ninguna, quiten estos retenes, pues a los vecinos de Los Navalucillos y de Robledo del Mazo les afecta y les duele mucho", ha remarcado.

Por su lado, la alcaldesa de Robledo del Mazo ha señalado que el Valle del Gévalo está compuesto por cinco pueblos con "mucha zona forestal" que se va a quedar "muy desprotegida". "Si retiran este retén, la distancia a recorrer para poder llegar los medios a la zona se prolongaría más de una hora. Un conato de incendio puede terminar en un gran incendio", ha lamentado.

El retén de Robledo del Mazo aún no se ha retirado y la alcaldesa ha señalado que desde el Ayuntamiento una vivienda para que los trabajadores de este retén se puedan quedar.

"Con lo cual no nos vale la excusa de que no tienen fondos, de que los retenes no cumplen condiciones, porque se les está ofreciendo dinero, cualquier tipo de posibilidad por parte de los ayuntamientos para que esos retenes se sigan manteniendo allí", ha afirmado Pérez.

CONSECUENCIAS DE LOS INCENDIOS

Por su lado, De los Ríos ha rechazado que "una extensión tan inmensa como es toda la comarca de La Jara, parte del Parque Nacional de Cabañeros y todo el Valle de Gévalo se quede sin cubrir por los retenes de incendios, por una decisión política que no se entiende, que no tiene justificación técnica".

"Todos sabemos las consecuencias que traen los grandes incendios, son incalculables las pérdidas tanto en fauna como en flora como en viviendas, patrimonio histórico y esto lo vamos a defender como sea y delante de quien sea, seguiremos apoyando y defendiendo esto", ha afirmado.

También se han sumado a este rechazo los alcaldes de Aldeanueva de Barbarroya, de Sevilla de la Jara y San Martín de Pusa.