Equipo Gobierno Guadalajara dice que el "asentamiento" del Fuerte eran "tres jóvenes" y que hoy abandonan el complejo

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban. - EUROPA PRESS

Sostiene que las obras anunciadas por Junta fueron requeridas hace tiempo por Ayuntamiento y que su demora ha agravado el deterioro

GUADALAJARA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) - .

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha asegurado este lunes que el supuesto "asentamiento" del Fuerte de San Francisco al que aludió la pasada semana la Junta de Comunidades se limitaba a "tres jóvenes" que tenían allí algunos enseres y que, tras las gestiones realizadas por la Policía Local, abandonarán este lunes el recinto para trasladarse al albergue Betania.

En una comparecencia convocada para responder a las manifestaciones realizadas por la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, el edil ha precisado que no existía "un grupo grande de personas viviendo" en el recinto, sino únicamente tres jóvenes con los que la Policía Local había mantenido contactos previos y a los que ofreció alojamiento alternativo, aceptando éstos abandonar el espacio ocupado.

Esteban también ha puesto el foco en las obras de emergencia anunciadas recientemente por el Gobierno regional en varios inmuebles del Fuerte, defendiendo que dichas actuaciones son las mismas que el Ayuntamiento requirió en su día tras las inspecciones realizadas sobre el estado de los edificios y que, según ha sostenido, la Junta no ejecutó entonces.

En este sentido, ha afirmado que la inacción de la Administración regional ha provocado un mayor deterioro de los inmuebles, hasta el punto de que ahora resulta necesario acometer actuaciones de emergencia antes de abordar su rehabilitación integral. "El tiempo ha dado la razón al Ayuntamiento", ha señalado el responsable municipal, quien ha insistido en que las obras anunciadas no constituyen "un hito histórico" de la rehabilitación, sino intervenciones urgentes derivadas del estado de conservación del complejo.

Asimismo, ha informado de que las brigadas municipales colaborarán el próximo miércoles, a petición de la Junta, en el traslado de maquinaria ubicada en la nave de cerrajería y otros espacios del recinto para facilitar el inicio de los trabajos previstos.

Respecto al proceso de realojo de las personas que aún residen en el Fuerte de San Francisco, Esteban ha asegurado que el Ayuntamiento no tiene constancia de que la Junta haya iniciado los expedientes correspondientes, al tiempo que ha recordado que esa actuación corresponde a la Administración autonómica en cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Preguntado por la posibilidad de clausurar o tapiar la antigua cantina del complejo, el concejal ha insistido en que cualquier actuación sobre los inmuebles es competencia de la Junta de Comunidades, mientras que el Ayuntamiento únicamente puede prestar colaboración dentro de sus competencias.

MOCIÓN APROBADA SIN LA OPOSICIÓN

En otro orden de cosas, Esteban ha lamentado que los grupos municipales del PSOE y Aike no respaldaran en el último Pleno la moción presentada por el equipo de Gobierno para apoyar las enmiendas planteadas al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2026-2030, con las que el Ayuntamiento pretende garantizar la potencia eléctrica necesaria para el crecimiento residencial e industrial de la ciudad.

El concejal de Urbanismo ha defendido que disponer de esa capacidad de suministro resulta "fundamental" para el desarrollo económico de Guadalajara y ha criticado, además, que el diputado nacional socialista Alberto Rojo no haya promovido, según ha dicho, ninguna iniciativa en el Congreso relacionada con esta cuestión durante su etapa como parlamentario.