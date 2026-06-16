Equipo Gobierno de Guadalajara, satisfecho de que sea la segunda capital más transparente de C-LM y la undécima nacional

El segundo teniente de alcalde y concejal de Transparencia, Alfonso Esteban. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara se ha convertido en la segunda capital de provincia más transparente de Castilla-La Mancha y ocupa actualmente el puesto número 11 entre las 50 capitales de provincia españolas, según ha destacado este martes el segundo teniente de alcalde y concejal de Transparencia, Alfonso Esteban.

Durante una comparecencia en la plaza Mayor, Esteban ha valorado la evolución experimentada por el Consistorio desde el inicio del actual mandato (2023) y ha subrayado que Guadalajara ha escalado posiciones de forma continuada en los indicadores externos que evalúan la transparencia de las administraciones públicas.

Según ha explicado, el Ayuntamiento ocupaba el puesto 32 entre las capitales de provincia cuando accedió al Gobierno municipal el actual equipo de Gobierno y ha ido mejorando progresivamente hasta alcanzar la undécima posición nacional. Además, Guadalajara figura como el segundo municipio más transparente de Castilla-La Mancha entre los 55 ayuntamientos de más de 15.000 habitantes analizados y ocupa el puesto 44 entre los 619 municipios españoles evaluados.

"Somos la segunda capital de provincia más transparente de Castilla-La Mancha y el segundo municipio más transparente de la región. Además, estamos en el puesto 11 de las 50 capitales de provincia y en el 44 de los 619 municipios españoles evaluados", ha señalado. El edil ha atribuido esta mejora al trabajo realizado para mantener actualizado el Portal de Transparencia municipal y a la atención de las solicitudes de información formuladas por los ciudadanos al amparo de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.

En este sentido, ha asegurado que la alcaldesa fijó desde el inicio del mandato el objetivo de convertir al Ayuntamiento en una administración "absolutamente transparente", facilitando tanto la información publicada como aquella que es requerida por los vecinos.

Esteban ha defendido que los resultados obtenidos evidencian que Guadalajara se ha convertido en "un referente en materia de transparencia" y ha insistido en que el Gobierno municipal continuará trabajando para seguir avanzando en este ámbito.

Asimismo, ha remarcado que el Consistorio atiende todas las solicitudes de información recibidas y mantiene actualizados los indicadores evaluados por los organismos externos, con el objetivo de que los ciudadanos perciban que el Ayuntamiento "no tiene nada que esconder".

"Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado, pero no nos conformamos. Vamos a seguir mejorando para incrementar los niveles de transparencia y hacer del portal una herramienta cada vez más útil para los vecinos", ha concluido.