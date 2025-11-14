España lidera el comercio mundial de vino a granel y consolida su posición en la World Bulk Wine Exhibition

TOLEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La World Bulk Wine Exhibition (WBWE) celebrará su 17ª edición los días 24 y 25 de noviembre en el RAI Ámsterdam, consolidándose como el mayor encuentro mundial del vino y los espirituosos a granel.

Organizada por Vinexposium, líder global en eventos profesionales del sector, la cita reunirá a productores, compradores, distribuidores y expertos de todo el mundo en torno a un mercado en plena transformación.

España mantiene su liderazgo mundial tanto en volumen como en valor, representando casi el 40 % de las exportaciones globales de vino a granel, informan los organizadores.

Durante el primer semestre de 2025, las bodegas españolas exportaron 6 millones de hectolitros, con un valor de 302 millones de euros, beneficiándose de unos precios un 12 % más altos que en 2024 tras la menor cosecha global del año pasado.

Mientras Nueva Zelanda, con más de 2 euro/litro, e Italia se disputan la segunda posición en valor, Australia ha recuperado fuerza gracias a un incremento del 15% en sus exportaciones a Estados Unidos.

España, por su parte, mantiene la estabilidad en volumen y mejora su rentabilidad, consolidando un modelo exportador que combina competitividad, sostenibilidad y calidad.

EL VINO A GRANEL, PILAR ESTRATÉGICO DE LOS INTERCAMBIOS MUNDIALES

Desde hace más de 15 años, la WBWE acompaña la estructuración y el desarrollo del mercado del vino y de los espirituosos a granel, que se ha convertido en un segmento esencial.

Frente a los desafíos económicos y medioambientales, el granel se impone como una solución competitiva y responsable, adoptada tanto por los grandes compradores internacionales como por las marcas premium.

Su crecimiento se acelera, impulsado por la diversificación de formatos (bag-in-box, latas, barriles), el auge de las bebidas no/low y listas para beber (RTD), así como por la demanda creciente de soluciones eficientes.

En España, el Bag-in-Box representa una oportunidad clave para responder al consumo en el hogar y a la demanda de envases adaptados a nuevos estilos de vida.

En un contexto de gran complejidad para los mercados internacionales, la WBWE reafirma su papel como plataforma de negocio ofreciendo a las bodegas alternativas concretas para mantener y desarrollar su actividad.