Especialistas en discapacidad y dependencia analizan en la UCLM la figura del facilitador procesal

El rector inaugura en el Campus de Ciudad Real la IV Jornada de la Cátedra Discapacidad y Dependencia. - UCLM

CIUDAD REAL 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Discapacidad y Dependencia de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), impulsada por la Facultad de Derecho y Empresa y financiada por la Diputación Provincial de Ciudad Real, celebra este lunes en el campus ciudadrealeño una jornada que tiene como foco de atención la figura del facilitador procesal como herramienta clave para garantizar la accesibilidad universal a los servicios públicos y a la justicia de las personas con discapacidad.

La cuarta de las jornadas celebrada bajo el paraguas de esta cátedra e inaugurada por el rector de la UCLM, Julián Garde, reúne a un nutrido grupo de especialistas en la materia que analizarán a través de sucesivas charlas el marco constitucional del facilitador procesal, su importancia práctica para las personas con discapacidad intelectual y su aplicación en los procedimientos, según ha informado la institución académica en nota de prensa.

El rector ha explicado a los medios de comunicación instantes previos a la inauguración de la jornada que en los cuatro años que viene celebrándose, esta ha ido "avanzando en temática y complejidad"; y ha asegurado que con esta actividad y con la propia Cátedra lo que se pretende es "mejorar la vida de todas las personas", "objetivo compartido con el de una universidad pública".

En su intervención, Julián Garde ha agradecido el trabajo que desarrollan las asociaciones de la Mesa del Tercer Sector a las que siempre ha estado vinculada la Cátedra con la intención de que todas las cuestiones que se debatan en su interior tengan una aplicación inmediata, hecho que "realza" su valor.

Por último, el rector de la UCLM ha avanzado que, como consecuencia de la puesta en marcha de la Cátedra Discapacidad y Dependencia, este curso académico en el Campus de Ciudad Real el programa formativo Incluye e Inserta pasa a denominarse Incluye e Inserta: Talento 360º Ciudad Real y será financiado al cien por cien por la Fundación ONCE a través del programa Unidiversidad.

El acto inaugural de la jornada ha contado también con la participación del decano de la Facultad de Derecho y Empresa, Fernando Calleja, codirector de la Cátedra Dependencia y Discapacidad junto con la catedrática Juana Morcillo, quien ha explicado que las tres jornadas anteriores estuvieron centradas en la presentación de las actividades propios de la cátedra, la reforma del artículo 49 de la Constitución Española y la revisión de las novedades legislativas de la Ley de Discapacidad.

Esta cuarta es más de "acción", centrada en la figura del facilitador procesal que, en palabras del secretario de la Cátedra, Sergio Sánchez París, "no es una mera figura profesional o un ajuste de procedimiento, sino un derecho fundamental, sin el cual las personas con discapacidad no podrían ejercer de manera real y efectiva los derechos que la propia Constitución les garantiza".

En la inauguración de la jornada también se ha contado con la presencia de la vicepresidenta sexta de la Diputación de Ciudad Real y responsable del Área de Atención a las Personas, Encarnación Medina, quien ha anunciado que la Diputación incrementará este año en tres mil euros, hasta alcanzar los 33 000 euros, la financiación de la Cátedra para "seguir dando respuesta a la alta demanda formativa que hay en este ámbito".

De su lado, se encontraban la concejala de Servicios Sociales, Mayores y Familia y Cooperación Internacional en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Aurora Galisteo; y del delegado provincial de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Eulalio Díaz, quienes han destacado, de forma respectiva, el interés de esta Cátedra que "pone en el centro los derechos de las personas con discapacidad" y "genera conocimiento útil que se traduce en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad".

La jornada se cerrará con un balance de las actividades que desarrolla la Cátedra, como son el programa Incluye e Inserta UCLM-Ciudad Real, programa formativo de que facilita el empleo y la inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual; la clínica jurídica Discapacidad y Dependencia, desde la que se presta asistencia técnica a entidades del Tercer Sector de la provincia de Ciudad Real; y DiscapAmérica, una red de estudio y divulgación del derecho transversal de las personas con discapacidad.