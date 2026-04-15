Estabilidad presupuestaria, participación y coordinación, prioridades de Coordinadora ONGD en nueva Ley de Cooperación

El presidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Castilla-La Mancha, Fernando Gutiérrez. - EUROPA PRESS

TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Estabilidad presupuestaria, mayor participación ciudadana, fomento del voluntariado y coordinación entre administraciones son algunas de la propuestas que plantea la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Castilla-La Mancha ante el proceso de reforma de la Ley de Cooperación de la Comunidad Autónoma, que data de 2003.

A preguntas de los medios, tras una rueda de prensa, el presidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Castilla-La Mancha, Fernando Gutiérrez, ha asegurado que el colectivo hará público "pronto" un primer borrador para "una nueva ley". "Nosotros no hablamos de reformar", ha aclarado, porque la reforma que se hizo en 2012 de la norma actual se basó en "quitar los compromisos presupuestarios".

En la actual ley se dice "que es muy bueno colaborar, que es importante la cooperación, que Castilla-La Mancha es una región solidaria, pero no establecemos ningún compromiso presupuestario", ha asumido, por lo que uno de los objetivos "claros" será la estabilidad presupuestaria y "que se marque una senda clara de crecimiento de los fondos".

También demandarán una mayor participación ciudadana y el fomento del voluntariado, estableciendo "las prioridades claras hacia los países con un mayor nivel de desarrollo"; y fijar algún mecanismo de cooperación entre las distintas administraciones. "Hace cooperación la Junta, hacen la cooperación algunos ayuntamientos y diputaciones, pero faltan mecanismos de colaboración", ha explicado Gutiérrez.

Además, sobre todo lo anterior, la Coordinadora ve necesario el "alineamiento de nuestra cooperación con las prioridades de desarrollo actuales" establecidas por Naciones Unidas en torno a la Agenda 2030.

Un grupo de trabajo en el seno de la Coordinadora de ONG de Desarrollo está trabajando en "el primer texto" a fin de que, "si es posible en esta legislatura", se pueda contar con "esta nueva Ley de Cooperación".