Estabilizado el incendio de Huertezuelas, que ha quemado más de 400 hectáreas y obligó a desalojar a vecinos

Puesto de Mando Avanzado, a 30 de junio de 2026, en Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). El incendio declarado en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), en la pedanía de Huertezuelas, ha descendido a Nivel 1 y los vecinos ya pueden volver a sus casas. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

CALZADA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL), 30 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado este lunes en la finca Montón de Trigo, en la pedanía de Huertezuelas, perteneciente al término municipal de Calzada de Calatrava, se dará por estabilizado "en breve" tras calcinar en casi 24 horas más de 400 hectáreas y después de obligar al desalojo preventivo de unos 60 vecinos de esta pedanía, que ya han podido regresar a sus domicilios.

En declaraciones a Europa Press desde el puesto de mando, ubicado en la finca donde se originó el fuego, el director técnico de extinción, Enrique Calvo, ha explicado que la evolución es favorable tras unas horas más complicadas.

"Creemos que podemos darlo por estabilizado en breve, en media hora o una hora. Es la fase previa para darlo por controlado", ha señalado.

Calvo ha recordado que el incendio bajó este martes por la mañana de situación operativa 2 a nivel 1, lo que permitió el regreso de los vecinos de Huertezuelas a sus viviendas.

Según ha indicado, si la evolución continúa siendo positiva y no se producen reproducciones durante las próximas horas, el fuego podría quedar controlado ya por la tarde o a última hora del día.

Respecto al origen de las llamas, ha indicado que todavía se están analizando las causas y que aún no se ha podido determinar con certeza.

También ha reconocido que uno de los momentos más complicados se produjo cuando una tormenta entró desde el sur y alteró el comportamiento del fuego. "Nos succionó todos los flancos del incendio y complicó la zona de Huertezuelas", ha explicado.

La evolución favorable del fuego ha permitido rebajar la emergencia a situación operativa de nivel 1, después de que este lunes ascendiera a nivel 2 por la afección a personas y bienes de naturaleza no forestal, primero con el confinamiento recomendado por el humo y posteriormente con la evacuación de los vecinos a la localidad cercana de Viso del Marqués.

Además, ha quedado reabierta al tráfico la CR-5043, que fue cortada este lunes por la afectación del humo del incendio y por la evolución de las llamas en esta zona de monte próxima a la pedanía.

Sobre el terreno continúan trabajando dos medios aéreos, 15 medios terrestres y 67 efectivos, centrados ahora en las labores de control, vigilancia y remate del perímetro para evitar posibles reproducciones.

El fuego se inició sobre las 14.30 horas de este lunes en el entorno de la finca Montón de Trigo y fue detectado por el dispositivo del Infocam a las 14.36 horas, según los datos oficiales del Sistema de Información de Incendios Forestales.

La última estimación sitúa la superficie afectada en 401 hectáreas, después de una noche en la que los medios del Plan Infocam han seguido trabajando sobre el terreno sin apoyo aéreo, ya que los helicópteros y aviones de extinción no pueden operar en horario nocturno.

"NO SABES QUÉ VA A OCURRIR CON TU CASA"

Los más de medio centenar de vecinos desalojados de Huertezuelas han pasado la noche en el pabellón municipal de Viso del Marqués con el miedo de no saber si el fuego alcanzaría sus viviendas.

La evacuación se produjo después de que las llamas se aproximaran a la pedanía y afectaran también a las comunicaciones por carretera.

Celedonio Félix Hidalgo, vecino de Huertezuelas, ha relatado que el incendio llegó prácticamente "a la puerta" de las casas.

"Nos tuvimos que ir de aquí ya del calor que nos daba", ha contado, antes de describir llamas de "cuatro o cinco metros" y una situación "impresionante".

El vecino ha reconocido que abandonó la pedanía con una enorme incertidumbre. "Te obligan a irte y no sabes lo que va a ocurrir en tu casa", ha señalado.

Esa preocupación marcó también la noche en el pabellón de Viso del Marqués, donde, según ha admitido, apenas pudo descansar. "No he dormido, sinceramente", ha explicado, porque la incertidumbre de no saber qué estaba pasando en Huertezuelas "no te deja dormir".

También María Dolores Llanos Navarro ha recordado cómo el fuego comenzó a avanzar desde el monte cercano y cada vez se acercaba más a su vivienda.

Según ha explicado, cuando llegó la Guardia Civil para ordenar la evacuación, los vecinos cogieron "lo justo y necesario" y se marcharon "corriendo" hacia el punto desde el que fueron trasladados a Viso del Marqués.

"Nos fuimos con la incertidumbre de no saber por dónde iba a salir el fuego", ha relatado esta vecina, que ha reconocido haber pasado la noche "con mucho miedo", aunque ha agradecido la atención recibida en Viso del Marqués.

A su regreso, ha señalado que el susto sigue presente y que el paisaje calcinado deja "mucha pena" entre los vecinos.

Pese al impacto del incendio, ambos han coincidido en el alivio por haber podido regresar a sus casas y que éstas no hayan sufrido dañis. "No ha pasado nada, que es lo importante", ha resumido Celedonio, mientras María Dolores ha destacado que, dentro de la gravedad, la situación no ha sido tan mala como podía haber sido.