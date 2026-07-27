Estabilizado el perimetro del fuego de Ávila y Madrid en la zona de Toledo

Técnicos del Infocam que trabajan en la extinción del fuego de Almorox. - INFOCAM

TOLEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El perímetro del incendio forestal que afecta a la localidad toledana de Almorox, Sierra Oeste de Madrid y Burgohondo (Ávila) ha quedado estabilizado en la zona de Castilla-La Mancha, tal y como informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de 'X'.

Pese a ello, los municipios toledanos de Sartajada, Almendral de la Cañada, La Iglesuela del Tiétar, Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán permanecen evacuados.

El fuego sigue en Nivel 3. En estos momentos, el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene un medio de extinción terrestre. Técnicos del Infocam siguen colaborando con el mando integrado en las labores de extinción.