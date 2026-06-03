El estado de la vía principal de acceso al Hueco de Los Chorros es "altamente peligroso" y queda cerrado al público

La delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero - JCCM

ALBACETE 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, ha informado de que el estado de la vía principal que lleva al Hueco del Parque Natural de Los Chorros del Río Mundo es "altamente peligroso e inestable".

Así se recoge, ha dicho la delegada, en el informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero Nacional, lo que ha llevado al cierre, por el momento, del Parque, con el foco puesto en acometer las obras de arreglo de dicha vía, tal y como ha informado a preguntas de los periodistas tras la rueda de prensa en la que ha presentado la campaña de incendios 2026.

"La situación es bastante complicada. De las dos vías de acceso que tiene el Parque, la principal está extremadamente estropeada, después de que de diciembre y febrero llovieran 958 litros, cuando lo normal en un año son mil. Esto ha provocado deslizamientos y desprendimientos en la zona, que han dejado el firme de la vía prácticamente en el aire. La otra vía, la que consideramos de emergencia, es de dimensiones más pequeñas y eso dificultaría la evacuación de personas en caso de necesidad", ha explicado Valero.

Asimismo, la delegada se ha mostrado comprensible por el malestar que el cierre del Parque pueda generar en algunos sectores, principalmente, en los relacionados con el turismo, y ha avanzado que la próxima semana la Delegación va a mantener una reunión con la Junta Rectora, a la que también están invitados los sectores que puedan verse afectados por la medida.

"Desde el Gobierno regional estamos abiertos a escuchar alternativas, pues estamos hablando del monumento natural más visitado de la región, pero, en estos momentos, estamos muy enfocados en acometer las obras de arreglo de la zona, pues el informe recoge claramente que la situación es altamente peligrosa e inestable y habría que actuar en 28 puntos".

La delegada provincial ha avanzado que los trabajos podrían tener un coste superior al medio millón de euros, y podrían ocupar un par de meses, teniendo en cuenta que junio y julio son los de menor afluencia en el parque, según ha informado la Junta en nota de prensa.