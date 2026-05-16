Estudiantes de Comunicación de la UCLM estrenan sus documentales sobre la Universidad en Cuenca

Estudiantes de la Facultad de Comunicación de la UCLM. - UCLM

CUENCA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El efecto Matilda en la investigación, la figura de los conserjes en la universidad, la música de Javi Collado o el proyecto Formula Student son algunos de los temas que han abordado estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para conmemorar el 40 aniversario de la entidad académica a través del formato documental. Los trabajos se han estrenado en los Multicines de Cuenca.

El programa ha comenzado con la proyección de 'Efecto Matilda', según ha informado la UCLM en nota de prensa. Protagonizado por las investigadoras que representan la obra 'Científicas: pasado, presente y futuro', evidencia la existencia de un sesgo histórico que invisibiliza a las mujeres científicas, atribuyendo sus hallazgos a compañeros masculinos.

Es obra de Luján Carralero, Sofía Garrido, Ismael Giner, Sarah Valentina y Javier Vara.

'Cuenca... Fuera de clase' estudia el impacto del campus en la ciudad castellanomanchega con las voces de autoridades y de alumnado egresado.

Es una producción de los estudiantes Adrián Nieto-Márquez, Martín Suárez, Alberto Víctor y José Miguel Zafra.

La Banda de Música Universitaria del campus de Cuenca ha narrado su historia en el documental Entre atriles.

Javier del Fresno, Aarón Esteban, Nerea Ormeño y Andrés Tomillo han producido la pieza.

'Invisibles' es un homenaje a la figura de los conserjes en la universidad como pieza clave en el engranaje de la comunidad universitaria. Protagonizado por Miguel Ángel Ortega y Rubén Cañas, es una idea original de Julia Novés, Guillermo Ruiz y Úrsula María Serrano. El taller se ha acercado al proyecto Formula Student de Ciudad Real.

Alejandra Fernández, Héctor Illescas, Izan Lominchar, Raquel Rioperez y Jules Sanz han mostrado cómo un grupo de estudiantes comprometidos han puesto en marcha un coche de carreras que compite a nivel internacional.

En homenaje al programa universitario José Saramago 50 plus, 'Nunca es tarde' retrata el placer por aprender a lo largo de la vida. Es obra de Judith Camáñez, Ana Guadalupe Camarena, Jennifer Mikaela Mendoza y Mathias Sarmiento.

La proyección ha culminado con 'Nuestra Música', una oda a la figura del músico Javi Collado y su vínculo con la universidad. Rosana Gómez, Carlos Lillo, Lucía López, Mariola Martínez, Elisa Rodríguez y Álvaro Tébar han acompañado al artista en diferentes talleres y en su concierto con motivo del décimo aniversario de Zas!!Candil.

Dirigidos por los profesores Carlos Gómez, Javier Hernández, Nicolae Cirja y Carlos Valle, el alumnado ha trabajado durante todo el curso para abordar la universidad desde una pluralidad de miradas a través del audiovisual.

El resultado final ha permitido explorar la UCLM desde la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la cultura o la vida universitaria con distintos perfiles y trayectorias de los testimonios de cada documental.