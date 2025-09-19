Estudiantes de la UCLM responden con innovación y emprendimiento al reto social del envejecimiento activo y saludable

TOLEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha organizado en Toledo el primer hackatón enmarcado en la alianza europea Colours, en el que han participado quince estudiantes de Ciencias del Deporte, Educación Social, Enfermería y Fisioterapia con el reto de ofrecer respuestas innovadoras al problema del envejecimiento de la población. El Manifiesto de Toledo, surgido de la iniciativa, reclama más oferta habitacional, profesionales cualificados con alto grado de especialización y políticas públicas basadas en la evidencia científica.

Organizadas en grupos temáticos con mentoría profesional, las personas participantes han trabajado sobre el mantenimiento de la vida activa, la economía de la salud, las barreras del hogar, las futuras residencias de ancianos o las políticas públicas orientadas al envejecimiento saludable, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

Como actividades complementarias, han participado en la iniciativa UMEDULA, promovida por la UME para fomentar las donaciones de médula ósea, y han visitado la residencia El Greco, situada en Azucaica y dirigida por el Grupo Enoc; una de las viviendas comunitarias ubicadas en Torrijos y dirigidas por la Asociación Cicerón y el Centro de Mayores del Polígono, donde la animadora Nazareth Torreglosa les mostró las distintas actividades que realizan con las personas mayores.

Después de varias jornadas de trabajo, un jurado ha evaluado las propuestas formuladas por los grupos y, siguiendo criterios de calidad, viabilidad e innovación, ha otorgado un premio de 3000 euro al equipo ganador, interdisciplinar e internacional, que ha presentado una app con videollamadas en el proyecto 'Aquí y ahora', orientado a la introducción progresiva de la actividad física entre las personas mayores. Los estudiantes Elisabetta Pettenuzzo, Daniel García, Elisabeth Ruiz, María Sánchez e Inés Lancha han adquirido además el compromiso de crear una Asociación de Estudiantes para el Emprendimiento con el objetivo de madurar las ideas surgidas en el hackatón, trasladarlas a la sociedad y generar un impacto duradero.

En el acto de clausura, con la asistencia del vicerrector de Política Internacional y Alianzas Globales, Raúl Martín, se ha hecho público el Manifiesto de Toledo, cuyas conclusiones preliminares apuntan a la necesidad de una mayor y más diversa oferta habitacional que garantice los diferentes niveles de privacidad y la continuidad del proyecto de vida de las personas mayores.

También menciona la necesidad de priorizar las políticas públicas basadas en aquellas intervenciones más efectivas y contrastadas por la evidencia científica y que incluyan un análisis de coste-efectividad, así como profesionales cualificados y con un alto grado de especialización que haga sostenible el sistema del bienestar en una sociedad con una población envejecida.

COLAB SOBRE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE

El hackatón celebrado esta semana en la Biblioteca de Castilla-La Mancha pone fin al laboratorio internacional de cocreación (CoLab) que se desarrolló el pasado mes de mayo en el Hospital Universitario de Toledo en torno al envejecimiento activo y saludable. Celebrado en formato híbrido, reunió a cerca de 200 estudiantes, representantes de administraciones públicas, empresas y organizaciones sociales, que trabajaron junto a personal científico en este reto común desde una perspectiva integral.

Ambas iniciativas, coordinadas por los profesores Ignacio Ara y Luis Alegre, se enmarcan en la alianza europea Colours, en la que la UCLM participa junto a universidades de Alemania, Croacia, Francia, Italia, Letonia, Macedonia del Norte, Polonia y Suecia con el objetivo de reforzar los vínculos entre los centros de educación superior y sus entornos regionales, impulsando soluciones innovadoras y sostenibles a desafíos comunes.