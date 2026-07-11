Un estudio concluye que la producción regional de pistacho presenta alta sostenibilidad frente a otros modelos mundiales

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TOLEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una investigación realizada por la Universidad Politécnica de Madrid (Ceigram), la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Davis de California (Estados Unidos), con la colaboración del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, ha demostrado la elevada sostenibilidad del cultivo del pistacho la Comunidad Autónoma frente a otros grandes modelos productivos mundiales.

La investigación ha contado con la participación de Esaú Martínez-Burgos, investigador del Centro de Investigación Agroambiental El Chaparrillo, adscrito al IRIAF, junto a especialistas de las citadas universidades, ha informado la Junta en nota de prensa.

El trabajo, publicado en la revista científica internacional 'Environmental and Sustainability Indicators' ha realizado la primera comparación integral entre los sistemas de producción de pistacho de California y Castilla-La Mancha, dos de las principales zonas productoras del mundo. Y entre sus conclusiones destaca que el modelo castellanomanchego presenta una mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales, lo que lo convierte en una alternativa altamente sostenible y competitiva para el mercado europeo.

En el estudio se han analizado indicadores económicos y ambientales relacionados con el uso del agua, la fertilización, la productividad, la rentabilidad y las características estructurales de ambos modelos productivos.

Los resultados reflejan que, aunque el modelo californiano alcanza mayores niveles de producción y rentabilidad por hectárea, gracias a un sistema altamente intensivo, el cultivo del pistacho en Castilla-La Mancha destaca por su eficiencia ambiental. En concreto, consume aproximadamente seis veces menos agua por hectárea y casi cuatro veces menos agua por tonelada producida que el modelo estadounidense, además de requerir una fertilización nitrogenada dos veces inferior por tonelada de producto obtenido.

Asimismo, el trabajo pone de manifiesto que el modelo español obtiene precios de comercialización superiores, especialmente en producción ecológica, y cuenta con una mayor implantación de este tipo de manejo, reforzando el potencial estratégico del pistacho para las zonas mediterráneas y para la diversificación de cultivos en el medio rural.

PARTICIPACIÓN DEL IRIAF

La participación del Iriaf en esta investigación ha permitido aportar el conocimiento técnico y los datos del sector productor regional necesarios para la evaluación comparativa, contribuyendo a posicionar la investigación desarrollada en Castilla-La Mancha como una referencia internacional en el análisis de la sostenibilidad del cultivo del pistacho.

Además de poner en valor el trabajo científico realizado en la región, las conclusiones obtenidas ofrecen una base sólida para orientar futuras estrategias de gestión y políticas agrarias dirigidas a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, favorecer la adaptación al cambio climático y consolidar un modelo productivo competitivo, rentable y respetuoso con el medio ambiente.

El pistacho se ha convertido en los últimos años en uno de los cultivos con mayor proyección en Castilla-La Mancha, donde las condiciones climáticas y edafológicas favorecen un modelo productivo sostenible y de alta calidad, capaz de generar nuevas oportunidades económicas y contribuir al desarrollo del medio rural. Las investigaciones impulsadas desde el Iriaf continúan reforzando el liderazgo regional en este sector estratégico para la agricultura del futuro.