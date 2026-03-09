Una estufa provoca un incendio en un bloque de pisos de la calle Sierpe de Toledo sin causar heridos

Una estufa origina un incendio en un bloque de pisos de la calle Sierpe de Toledo sin causar heridos - EUROPA PRESS

TOLEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una estufa ha sido el origen del incendio que ha tenido lugar este lunes en un bloque de dos pisos situado en la calle Sierpe de Toledo, que no ha causado heridos.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar pasadas las 11.00 horas.

Al lugar se ha desplazado la Policía Nacional, la Policía Local, los bomberos de la ciudad y una ambulancia que se ha retirado del lugar al no haber heridos.