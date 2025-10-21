Eurocaja llega al medio millar de oficinas estrenando sucursal en Madrid y exhibiendo ambición: "Es solo el principio"

MADRID/TOLEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eurocaja Rural ha marcado en la tarde de este martes un nuevo hito en cuanto a su estrategia de expansión, y desde el Club Financiero Génova ubicado en plena plaza de Colón de la capital de España ha anunciado la apertura de lo que será su oficina número 500, dato que se alcanza con una nueva apertura de sucursal, concretamente en el barrio de San Blas.

El director general de Eurocaja, Víctor Manuel Martín López, ha tomado la palabra en el acto para defender que este hito es "el fruto de una plantilla que no ha perdido el pulso" y que ya roza los 1.500 empleados.

Nueve comunidades autónomas con presencia de una entidad "con 116 millones de euros de beneficio y sin abandonar los principios", tal y como ha exhibido. "Esto es solo el principio".

"Si hemos llegado a 500 oficinas, la pregunta es, ¿qué no podremos hacer ahora que avanzamos con experiencia y con visión. La ambición lo es en términos nacionales. Lo difícil se hizo, lo imposible se hará", ha aseverado.

Aboga el director general por un futuro en el que todos son "imprescindibles", tal y como ha aseverado desde el atril.

LA VIDA A CONTRACORRIENTE

Martín, "desde el corazón", ha iniciado su discurso con una historia "muy real". "Dicen que el agua tiene a dejarse llevar, pero también existen navegantes, de secano o de interior, que cuando la corriente baja con fuerza, deciden ir en sentido contrario. No porque sea cómodo, sino porque saben que en la dirección opuesta está la dignidad del viaje", ha expresado.

Y así es, según su relato, como se ha construido la historia de Eurocaja. Cuando otros cerraban oficinas, Eurocaja "decidió avanzar y remar contra corriente".

Fue un jueves de agosto de 2011 cuando "una decisión valiente o inconsciente" vino a poner las riendas de la entidad en un nuevo grupo.

"Recibimos una cuenta de resultados sólida pero en un ambiente complejo, en una reestructuración del sector sin precedentes donde lo lógico era recortar. Pero nosotros no sabemos recortar nuestros valores", ha señalado.

Eurocaja "no responde ante accionistas lejanos, sino ante sus socios", porque "más allá de metas, la caja tiene algo más elevado, tiene una misión fundacional, ser soporte financiero al mundo rural que evoluciona a todo aquél que necesite algo diferencial con respecto al trato humano".

PRESIDENTE

El presidente de la entidad, Javier López, también ha participado en el acto para recordar el reto que se marcó en 2016 al llegar a Eurocaja, que no era otro que el de "seguir avanzando".

"Detrás de cada oficina hay una comunidad que requiere un servicio. Nuestro plan de expansión de 2011 no buscaba crecer en número, sino hacerlo con sentido, impacto y propósito", ha rememorado.

El dato de 500 oficinas significa "una red sólida que conecta lo rural con lo urbano con la firmeza de contribuir al desarrollo económico y social".

López ha defendido que en las oficinas de Eurocaja, además de liquidez, medios de pago, seguros o asesoramiento, "se atiende de manera social" allí donde opera, con proyectos e iniciativas transformadoras "para las personas más vulnerables, en exclusión o con discapacidad".

Ahora, el sector financiero "tiene que servir para construir una sociedad más justa" con "igualdad de oportunidades", uno de los mantras que persigue la marca.

"Nosotros, todos, cultivamos relaciones cada día, en cada oficina, con cada cliente", ha abundado.