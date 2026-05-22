La Eurocámara pide instaurar el 8 de agosto día europeo en memoria de las víctimas de accidentes laborales

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En C-LM los sindicatos reclaman medidas y denuncian un incremento de la siniestralidad con 12 fallecidos en los primeros meses de 2026

BRUSELAS/TOLEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado la creación de un día europeo en memoria de las víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales y ha pedido reforzar las medidas de prevención y protección de los trabajadores frente a nuevos riesgos derivados de la inteligencia artificial, el calor extremo y el cambio climático.

La resolución, aprobada por 395 votos a favor, 12 en contra y 41 abstenciones, insta a designar el 8 de agosto como Día Europeo en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Trabajo y por la Protección y la Dignidad de los Trabajadores, con el objetivo de concienciar sobre la seguridad laboral y promover iniciativas concretas de prevención en escuelas, empresas e instituciones.

Los eurodiputados sostienen que esta jornada, cuya fecha coincide con el aniversario de la tragedia de la mina de Bois du Cazier, en Marcinelle (Bélgica), donde en 1956 murieron 262 mineros de varios países europeos, serviría para mantener viva la memoria de las víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales en la UE y reforzar la cultura de la prevención y la seguridad en los centros de trabajo.

En este contexto, la Eurocámara ha puesto el foco en los nuevos riesgos laborales asociados a la digitalización y ha pedido a la Comisión Europea que evalúe el impacto de la inteligencia artificial y de los sistemas de gestión algorítmica sobre la salud y seguridad de los trabajadores.

Según advierten los eurodiputados, los empleados de plataformas digitales y aquellos cuya actividad es supervisada o evaluada mediante herramientas basadas en IA pueden verse expuestos a mayores riesgos por la intensificación de los ritmos de trabajo y por prácticas abusivas de vigilancia y control automatizado.

El Parlamento también ha reclamado una mayor protección frente a los riesgos derivados del cambio climático y ha pedido a Bruselas que evalúe específicamente el impacto laboral del estrés térmico, los fenómenos meteorológicos extremos y la contaminación atmosférica.

En particular, los eurodiputados quieren que el calor extremo y los efectos del cambio climático sean reconocidos como factores de riesgo laboral importantes y reclaman mejores medidas de prevención y protección en los lugares de trabajo para proteger a los trabajadores más expuestos.

Asimismo, la resolución subraya la importancia de reforzar las inspecciones laborales y pide a los Estados miembro que doten a las inspecciones de trabajo de personal permanente, recursos suficientes e independencia institucional para garantizar entornos laborales seguros y saludables.

Según los últimos datos citados por la Eurocámara, en 2023 se registraron en la UE 3.298 accidentes laborales mortales y alrededor de 2,8 millones de accidentes no mortales que provocaron al menos cuatro días de baja laboral, especialmente en sectores de alto riesgo como la construcción, el transporte, la industria manufacturera y la agricultura.

CRECIMIENTO DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN C-LM

En Castilla-La Mancha, las organizaciones sindicales han denunciado una tendencia al alza en los accidente laborales, registrándose 12 fallecimientos en puestos de trabajo en los tres primeros meses de 2026.

La última víctima mortal de la que se ha tenido constancia, ha sido este jueves, en una explotación agrícola de Ciudad Real, donde un hombre de 30 años perdía la vida tras ser arrollado por un tractor.

"La tendencia al alza nos preocupa mucho, además estamos detectando que se incrementan especialmente los accidentes graves y mortales, y también los accidentes in itinere, que han subido un 6,1%", advertía desde la central sindical UGT a través de su coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales, Irene Ortega.

Por su parte, desde CCOO se ha venido reclamando medidas de prevención, ya que "la mayor parte de los accidentes laborales se pueden evitar con unas adecuadas y necesarias medidas de prevención en los centros de trabajo, porque la salud y la vida de las personas es lo primero", según declaraba el pasado mes de febrero su secretaria de Diálogo Social y Salud Laboral, Raquel Payo.

La siniestralidad en el trabajo ha venido siendo uno de los elementos de mayor alarma y atención en el ámbito laboral en los últimos años en Castilla-La Mancha. En 2025, la región registró 27.170 accidentes de trabajo con 48 personas fallecidas.

Medidas como la constitución el pasado año del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha buscan atajar el problema.