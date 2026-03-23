El 'Eurojackpot' de la ONCE deja en Guadalajara un premio de más de 187.000 euros

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GUADALAJARA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'Eurojackpot' de la ONCE ha dejado en Guadalajara un premio de 187.386,80 euros, en un boleto premiado de tercera categoría (5 números). Esther del Molino es la vendedora que ha llevado la suerte a Guadalajara con estos 187.386,80 euros, que ha dado desde su punto de venta situado en Plaza General Vives (quiosco) de Azuqueca de Henares. Para este martes, 24 de marzo, 'Eurojackpot' pone en juego un bote de 49.000.000 de euros.

'Eurojackpot' es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. El sorteo de 'Eurojackpot' se celebra todos los martes y viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

La ONCE comercializa el 'Eurojackpot' junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas, tal y como ha informado ONCE en nota de prensa.

De esta forma, la organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable, con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.