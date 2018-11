Evacúan dos plantas de un bloque de viviendas en Socuéllamos por un incendio

Publicado 14/11/2018 17:55:05 CET

CIUDAD REAL, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos plantas de un bloque de viviendas de la Plaza Iglesia de Socuéllamos (Ciudad Real) han sido evacuadas por un incendio en uno de los pisos de la tercera planta provocado, al parecer, por un cortocircuito en una lavadora.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, este suceso ha tenido lugar a las 16.08 horas y a consecuencia del mismo no se han visto afectados ninguno de los residentes, que no han podido regresar aún a sus casas ya que los bomberos no han terminado de airear el edificio.

Al lugar han acudido efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y bomberos de Tomelloso.