Exalcalde de Malagón reclama volver al Pleno tras declararse nula la resolución que admitió la dimisión de 4 concejales

El exalcalde de Malagón, Luis Carlos Segura - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Malagón, Luis Carlos Segura, ha reclamado volver al Pleno municipal después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad Real haya declarado nula la resolución que dio por efectiva la renuncia de los cuatro concejales de Somos Malagón, incluido él mismo, tras el pleno celebrado el 2 de julio de 2025, un día antes de la moción de censura que encumbró al 'popular' Adrián Fernández como alcalde de la localidad.

Segura, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que la sentencia supone "un reconocimiento a sus derechos" y confirma que la condición de concejal no puede perderse sin seguir el procedimiento legalmente establecido.

"La condición de concejal no se puede privar de manera que un procedimiento legalmente establecido, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no se puede saltar", ha afirmado.

El anterior alcalde ha defendido que ni él ni los otros tres ediles de Somos Malagón renunciaron a sus actas en aquel pleno extraordinario, convocado con un único punto en el orden del día, su renuncia al cargo de alcalde.

Según ha explicado, la sentencia ha venido a "colocar en su sitio todo este desorden" y ha reconocido que aquella renuncia no se tramitó correctamente.

"La sentencia es clara. Nosotros somos concejales electos a todos los efectos legales", ha señalado Segura, que ha insistido en que, conforme a la resolución judicial, los cuatro miembros de Somos Malagón seguirían manteniendo sus actas porque no se cumplió la formalidad legal necesaria para perder la condición de concejales.

La renuncia de Segura a la Alcaldía se produjo en un contexto de máxima tensión política en Malagón. Según ha explicado, decidió apartarse para intentar garantizar la continuidad de un gobierno progresista después de que uno de los concejales tránsfugas del PSOE adujera que él era el problema para facilitar la investidura de otro alcalde que no fuera el 'popular' Adrián Fernández.

El pleno del 2 de julio tenía como único objeto la renuncia de Segura como alcalde. Sin embargo, la supuesta dimisión de los cuatro concejales de Somos Malagón de sus actas no figuraba en el orden del día ni había sido registrada previamente para poder ser tomada en conocimiento por la Corporación, tal y como ha concluido la sentencia.

Por ello, Segura ha sostenido que el Ayuntamiento no podía dar por efectiva la pérdida de sus actas en aquel momento. "A día de hoy somos concejales electos", ha dicho el exalcalde, que ha recordado que la resolución judicial es de primera instancia y que cabe la posibilidad de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

PLENOS POSTERIORES EN DUDA

Segura ha advertido de que la sentencia puede tener consecuencias sobre la actividad municipal desarrollada desde entonces, al considerar que él y los otros tres concejales de Somos Malagón debieron ser convocados a los plenos celebrados con posterioridad.

En este sentido, ha apuntado que, si se reconoce que seguían siendo concejales desde el 2 de julio de 2025, podrían solicitar la nulidad de los plenos celebrados después sin la convocatoria de su grupo político.

Preguntado por la moción de censura que permitió al PP hacerse con la Alcaldía de Malagón con el apoyo de un concejal tránsfuga del PSOE, Segura ha explicado que están estudiando otra vía legal distinta a la falta de convocatoria.

"Podríamos conseguir también una posible nulidad en cuanto a la moción de censura celebrada el día 3 de julio del mismo año 2025", ha manifestado.

"TENDIMOS LA MANO" ANTES DE ACUDIR AL JUZGADO

Segura ha insistido en que el objetivo de este procedimiento ha sido recuperar la condición de concejales de Somos Malagón, asegurando que antes de acudir a la vía judicial trasladaron al actual alcalde, Adrián Fernández, la posibilidad de resolver la situación por la vía administrativa.

"Nosotros tendimos la mano a Adrián antes de acudir a la vía judicial y no atendió nuestra solicitud", ha afirmado el exalcalde, que ha sostenido que el Ayuntamiento pudo haber reconocido entonces que los concejales de Somos Malagón no habían renunciado en aquel pleno.

Según ha detallado, la demanda contencioso-administrativa se presentó en noviembre de 2025, una vez agotada la vía administrativa y tras la desestimación por silencio administrativo de la petición formulada por Somos Malagón.

Segura ha advertido, además, de que esta vía judicial ya ha tenido consecuencias económicas para el Ayuntamiento, al existir una condena en costas en primera instancia, a lo que se suma el coste derivado del estudio de los plenos posteriores en los que, según defiende, Somos Malagón no fue convocado pese a mantener sus actas.