Exide Technologies, Empresa del Año en los Premios Excelencia Empresarial 2026 de CEOE Guadalajara

Presentación de los Premios Excelencia Empresarial 2026 de CEOE Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Exide Technologies ha sido distinguida como Empresa del Año en los Premios Excelencia Empresarial 2026 que concede CEOE-Cepyme Guadalajara.

La planta de Azuqueca de Henares, que cuenta con alrededor de 350 trabajadores y seis décadas de trayectoria industrial, recibirá este reconocimiento el próximo sábado 21 de noviembre, durante la tradicional Noche de los Empresarios.

La presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, María Soledad García; el presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega; el secretario general de la patronal, Javier Arriola, y el director de la planta de Exide en Azuqueca, Alejandro Fernández, han participado este martes en la presentación de los galardones, en la que se ha tenido un recuerdo para las víctimas del accidente de Urda.

Fernández ha agradecido la concesión del premio y ha destacado el arraigo de la fábrica en la provincia y su vinculación con el talento local.

"Hemos sabido combinar la fuerza de una multinacional con el talento local y el compromiso de las personas que vivimos aquí", ha señalado.

En este sentido, ha considerado que el galardón supone "un refuerzo y un respaldo muy importante" para continuar fijando riqueza y desarrollando nuevas tecnologías en Guadalajara.

La planta está especializada actualmente en la fabricación de baterías para automóviles, camiones, autobuses y vehículos industriales.

El director ha defendido la vigencia de esta tecnología y ha explicado que los vehículos actuales siguen necesitando baterías de plomo para alimentar sus sistemas electrónicos y de seguridad.

De hecho, ha asegurado que la fábrica atraviesa uno de los momentos de mayor demanda de su serie histórica, ha señalado a preguntas de los periodistas.

Por su parte, María Soledad García ha reivindicado el papel de las empresas en el sostenimiento de los servicios públicos. "Los empresarios son los garantes de los servicios públicos, como la sanidad y la educación, en definitiva, de lo que llamamos el Estado del bienestar", ha afirmado.

La presidenta de la patronal ha insistido también en la necesidad de que los responsables políticos sitúen a las empresas en el centro de sus políticas.

Por su parte, el presidente de la Diputación, institución patrocinadora del premio Empresa del Año, ha felicitado a Exide por su trayectoria y ha agradecido el esfuerzo del conjunto del tejido empresarial provincial.

Vega ha puesto especialmente el foco en los pequeños negocios de los municipios, de los que ha destacado que, además de generar actividad económica, "están prestando un servicio público a los ciudadanos que viven en esos pequeños pueblos".

La edición de 2026 contempla al margen, 16 categorías de reconocimiento, que abarcan ámbitos como la creación de empleo, la innovación, el desarrollo tecnológico, la formación, la sostenibilidad y el desarrollo rural. Además, incluye una mención especial para Ángel Catalán Sánchez.