Las explotaciones de C-LM siguen sin presencia de gripe aviar y Junta confía en las medidas implantadas: "Son acertadas"

TOLEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las explotaciones de Castilla-La Mancha continúan libres de gripe aviar y desde el Gobierno regional se reafirman en las medidas tomadas hasta la fecha para evitar la expansión de la enfermedad, afirmando que son "son acertadas y son las necesarias".

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, antes de inaugurar el IX Campus de Jóvenes Cooperativistas de Castilla-La Mancha.

"Ojalá que la incidencia de la gripe aviar vaya a menos en los próximas meses y se puedan flexibilizar este tipo de medidas pero en tanto en cuanto haya riesgo de la presencia de esta enfermedad y la posibilidad de contagio, creemos que son necesarias", ha sostenido.

Es por ello por lo que ha confirmado que las medidas estarán vigentes hasta que desaparezca la incidencia de esta enfermedad. Algo que Lizán ha esperado que ocurra en primavera, cuando las aves silvestres "han vuelto otra vez a su destino y ya no hay dispersión y posibles contagios".

"Lo que queremos es salvaguardar la continuidad económica de las explotaciones que han tenido que sufrir este confinamiento --camperas y ecológicas-- porque hacerlo bajo la sustentación de una norma regional o nacional les permite seguir comercializando los huevos", ha argumentado.