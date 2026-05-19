Las exportaciones aumentaron un 6,5% en C-LM en el primer trimestre de 2026, segundo mayor crecimiento a nivel nacional

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TOLEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla-La Mancha aumentaron un 6,5 por ciento en los tres primeros meses de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, por encima de la media nacional que creció un 0,7 por ciento, y alcanzaron los 2.939,3 millones de euros con un peso del 3 por ciento sobre el total nacional.

Las importaciones, por su parte, incrementaron un 4 por ciento, más que la media (-2,5 por ciento), hasta los 4.294,4 millones de euros, el 4 por ciento del total nacional, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y recogidos por Europa Press.

Aún así, la balanza comercial de Castilla-La Mancha arrojó un deficit de 1.355 millones de euros, mejorando el dato de 2025 que se situó en los 1.623,3 millones de euros de desquilibrio comercial.

Se trata del segundo mejor dato en la evolución acumulada de las exportaciones de las comunidades autónomas que lideró Extremadura, con un 14,7 por ciento, seguida de Castilla-La Mancha (6,5 por ciento) y Castilla y León (5,3 por ciento), con descensos en ocho.

DATOS A NIVEL NACIONAL

El déficit comercial se ha situado en 11.677,4 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 22,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Este resultado es consecuencia del aumento del 0,7% de las exportaciones, que han alcanzado los 96.506 millones de euros en el primer trimestre, la segunda mayor cifra registrada para este periodo; mientras que las importaciones han caído un 2,5%, hasta los 108.183 millones de euros, "lo que refuerza la tasa de cobertura y mejora la posición exterior española", según destaca el departamento de Carlos Cuerpo.

Dentro de las importaciones, las energéticas han descendido aún más, un 16,8%, hasta los 12.717 millones de euros, coincidiendo con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circulan gran parte de los barcos petroleros y gasistas.

Así, el déficit energético ha caído hasta los 7.377,7 millones de euros, frente a los 9.529,7 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior; mientras que el déficit no energético se ha situado en 4.299,7 millones de euros, también por debajo de los 5.569,9 millones de un año antes.

La tasa de cobertura --cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje-- se situó en el 89,2% a cierre de marzo, lo que supone 2,8 puntos más que un año antes.

El superávit comercial con la Unión Europea aumentó hasta 6.498,3 millones de euros en el periodo. Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávits fueron: Francia (4.628 millones de euros), Portugal (4.463 millones de euros) y Reino Unido (3.814 millones de euros).

Los sectores que más aumentaron las exportaciones en el primer trimestre en términos interanuales fueron: materias primas (+18,8%), bienes de equipo (+5,3%), sector automóvil (+2,7%) y manufacturas de consumo (+2,0%).

En cuanto a las importaciones, el sector del automóvil fue el que lideró las compras en el exterior (+11,1%) y los bienes de equipo crecieron un 3,1%. Las caídas más pronunciadas se dieron en energía (-16,8%), productos químicos (-9,5%) y alimentación (-3,2%).

Los mayores superávits de enero a marzo fueron en los sectores de alimentación, bebidas y tabaco (5.435 millones de euros), semimanufacturas no químicas (1.822 millones de euros) y otras mercancías (1.630 millones de euros).

El número de exportadores regulares (aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes) creció un 0,6% en el acumulado hasta marzo de 2026, hasta los 39.417 exportadores. Estos exportaron por valor de 93.197,9 millones de euros, el 99,9% del total y 0,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

TAMBIÉN SE REDUCE EN MARZO

En cuanto al dato solo del mes de marzo, el déficit comercial se situó en 4.371,9 millones de euros, lo que supone un descenso del 20% respecto al mismo mes del año anterior.

Las exportaciones españolas de mercancías crecieron más de un 5,1% interanual en marzo, alcanzando los 35.859 millones de euros, "el segundo máximo histórico para un mes de marzo", según destaca Economía; mientras que las importaciones retrocedieron un 1,6%, hasta los 40.231 millones.