Las exportaciones de C-LM alcanzaron los 6.525,9 millones hasta julio, un 7,3% más respecto al año anterior

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla-La Mancha en el mes de julio de 2025 alcanzaron la cifra de 6.525,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,3% respecto a julio de 2024. En España las exportaciones han subido un 1,4% respecto a julio de 2024 situándose en 231.569,9 millones de euros.

Así se desprende del último informe elaborado por la Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT a este Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Por provincias, en julio de 2025 Toledo ocupó la primera posición, con 1.935,7 millones de euros de exportación (+13,0%), Guadalajara, con 1.710,7 millones de euros, se sitúa en segundo lugar (+12,1%); Ciudad Real es la tercera provincia exportadora, con 1.448,5 millones de euros (-1,3%), y le siguen las provincias de Albacete con 933,3 millones de euros (+3,0%), y Cuenca, con 497,8 millones de euros, que registra un incremento en la exportación del 6,0%.

Por su parte las importaciones de la región alcanzaron los 10.410,9 millones de euros subiendo un 7,5%, mientras que en España subieron un 5,4% hasta los 260.692,0 millones de euros. Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en primer lugar, con un aumento del 5,4%, seguida de Toledo (+16,8%), Albacete (+10,4%), Ciudad Real (-7,2%), y Cuenca (-24,6%).

El saldo comercial de la región en julio de 2025 se situó, por tanto, en -3.885,0 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura (Xs/Ms) se situó en el 62,6%, aun claramente inferior a la media nacional (88,8%).

SECTORES EXPORTADORES

De enero a julio de 2025, los productos Agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 2.286,2 millones de euros, representando el 35% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un aumento del 8,4% respecto al periodo enero-julio de 2024.

El sector lo encabezan las Bebidas con 662,1 millones de euros, cuyas ventas aumentaron un 1,8%. El sector de Cárnicos se sitúa en segundo lugar con 456,9 millones de euros, registrando un aumento del 14,0%. Frutas, hortalizas y legumbres subieron un 11,2% (373,8 millones de euros).

Las exportaciones de aceites y grasas bajaron un 6,8% (220,2 millones de euros). A continuación, destacan los Bienes de Equipo con 1.507,5 millones de euros y un descenso del 3,6%, mientras que en tercer y cuarto lugar se sitúan las Manufacturas de consumo (+13,8%) y los Productos químicos (+5,7%) y con 806,4 y 712,2 millones de euros, respectivamente. En este periodo, las Semimanufacturas no químicas disminuyeron un 1,5% alcanzando los 624,4 millones de euros.

SECTORES IMPORTADORES

Los Bienes de Equipo destacan sobre el resto (3.047,2 millones euro), con un descenso del 4,9%, destacando los equipos de oficina y telecomunicaciones con 1.029,1 millones euro (-6,6%). El segundo sector importador es Productos Químicos con 2.025,8 millones euro (+20,8%), mientras que el tercer puesto lo ocupa Alimentación, bebidas y tabaco con un valor de 1.760,8 millones euro, que en este mes ha aumentado un 13,4%.

De enero a julio de 2025, la UE acaparó el grueso de las exportaciones de Castilla-La Mancha al representar el 75,5% del total. En la zona Euro, Portugal es nuestro principal cliente con 1.479,3 millones de euros (+8,2%), le siguen Francia con 1.017,0 millones euro (-0,8%), Alemania con 676,0 millones euro (+2,4%) y Italia con 660,9 millones euro (+2,9%).

Por su parte, fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 220,6 millones euro, con una bajada del 6,7%, a Turquía fueron de 127,4 millones euro (+13,2%) y a Rusia 5,4 millones euro (-45,0%).

Fuera del entorno regional más cercano, destacan las exportaciones a Estados Unidos (200,1 millones de euros, -2,6%), Canadá (16,7 millones de euros, -11,1%), México (49,2 millones de euros, -4,9%), Chile (19,0 millones de euros, -1,1%), Brasil (15,1 millones de euros, -4,6%), y Argentina (7,7 millones de euros, +43,5%).

Por otra parte, destaca Marruecos (103,7 millones de euros, +5,4%), Argelia (28,3 millones de euros, +1.134,8 %) y Oriente Medio (76,3 millones de euros, +0,5%). En Asia destacan China con 189,5 millones de euros, con un crecimiento del 140,6% y Japón (68,2 millones de eurso, -20,2%), mientras que Corea del Sur alcanza 42,4 millones de euros (+4,4%).

En cuanto a importaciones, el 70,8% tienen origen comunitario (Francia y Alemania, principalmente). Fuera de la UE, cabe destacar el 11,1% procedente de nuestro principal proveedor no comunitario que es China, con 1.151,6 millones de euros, que subió un 46,0% respecto al periodo enero-julio de 2024.