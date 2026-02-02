La exposición 'Descubre el destino Toroverde' cierra su paso por Cuenca con 800 visitas, "un balance muy positivo"

Exposición sobre Toroverde en Cuenca. - TOROVERDE

CUENCA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Descubre el destino Toroverde', organizada de forma simultánea al periodo de información pública del Parque Toroverde, ha cerrado su estancia en la ciudad con alrededor de 800 visitas, "un balance muy positivo tanto en asistencia como en participación ciudadana".

Durante las dos semanas en las que la muestra ha permanecido abierta al público, alrededor de 800 personas han visitado la exposición, interesándose por el concepto del proyecto, los valores naturales del entorno y la experiencia que ofrecerá el parque una vez entre en funcionamiento, ha informado la empresa en un comunicado.

Uno de los aspectos más destacados de esta acción ha sido la implicación directa de los asistentes, que han depositado sugerencias y aportaciones.

Estas propuestas serán analizadas y tenidas en cuenta en el proceso de desarrollo del Parque.

Tras el éxito de esta primera exposición en Cuenca, la muestra iniciará ahora un recorrido por el resto de los municipios donde se ubicará el Parque, con el objetivo de continuar acercando el proyecto a la ciudadanía y fomentar la participación local en el proyecto.

Con esta iniciativa, Toroverde Parks "reafirma su compromiso con la provincia de Cuenca, el diálogo con el territorio y la creación de un proyecto turístico y de ocio plenamente integrado en su entorno social y natural".