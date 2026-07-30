La exposición 'Mazantini. 85 años de tradición viva' se podrá visitar en Ciudad Real hasta el 31 de agosto

Inauguración de la exposición 'Mazantini. 85 años de tradición viva' en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Mazantini. 85 años de tradición viva' se podrá visitar hasta el 31 de agosto en el Museo López Villaseñor, una muestra que revive ochenta y cinco años de tradición y en defensa de la cultura, llevando el nombre de Ciudad Real por todo el mundo con el folclore como bandera.

El grupo Mazantini ha inaugurado en el Museo López Villaseñor una muestra que recorre la historia del colectivo que durante décadas ha sido uno de los grandes embajadores de la capital.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; la concejal de Festejos, Mar Sánchez; y el concejal de Cultura, Pedro Lozano, además de otros miembros de la corporación municipal han acompañado a los integrantes de Mazantini en la inauguración.

El primer edil les ha agradecido el trabajo que han llevado a cabo desde sus inicios en la investigación, recuperación y mantenimiento de las tradiciones, "escarbando en nuestro pasado y rescatando no sólo músicas, letras y trajes", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Son, ha dicho, "verdaderos custodios de nuestras tradiciones y han sido capaces de desarrollar proyectos que tienen que ver con la identidad manchega", una labor "por la que siempre estaremos agradecidos".

Cañizares ha tenido palabras de gratitud para la formación también por su implicación en la Pandorga: "son uno de los precursores de la actual Pandorga; en los años en los que se desarrolló todo lo que conocemos de la programación, ahí estuvo Mazantini como protagonistas indiscutibles", ha afirmado.

La historia de Mazantini nace en 1941. Desde entonces han transcurrido ochenta y cinco años en los que no han dejado de trabajar por la cultura y por la recuperación del folclore manchego. Y una parte importante de esa trayectoria, ha avanzado su presidente Jesús Carlos Cantero, es la que van a poder recorrer los visitantes de la exposición que hoy se ha abierto, "que es una muestra de gente de nuestra tierra, un homenaje a aquellos que siguieron la tradición".

VESTURARIO Y FOTOGRAFÍAS

En el patio y en la galería superior del Museo López Villaseñor se exhiben numerosos trajes de distintas épocas y significaciones; diversos elementos decorativos de un vestuario muy amplio que el grupo ha investigado y recuperado a lo largo de su historia; fotografías de algunos momentos especiales de estos 85 años; recuerdos de sus numerosos viajes por el mundo (China, Japón o Siria entre otros muchos países); algunos de los premios más significativos que han recogido; y algunos regalos que han recibido como la "Cruz de Ciudad Real" que les entregó la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

De su lado, la delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Inmaculada Jiménez, ha trasladado el reconocimiento del Ejecutivo autonómico a una entidad que "forma parte de la historia cultural y de la identidad de nuestra tierra".

Durante su intervención, Inmaculada Jiménez ha agradecido al Grupo Mazzantini la invitación para participar en esta inauguración y ha felicitado a todos sus integrantes por una trayectoria de 85 años "dedicada a mantener vivas nuestras tradiciones y nuestras raíces".

La delegada ha destacado que "Castilla-La Mancha no se entendería sin personas y colectivos como el Grupo Mazzantini, que han sabido preservar y transmitir un patrimonio tan arraigado como es nuestro folclore", subrayando que esa labor constituye una aportación fundamental para fortalecer la identidad cultural de la región.

En este sentido, Jiménez ha puesto especialmente el acento en el trabajo que la asociación desarrolla con los grupos infantiles y juveniles, al considerar que "tenemos la responsabilidad de transmitir ese legado a las nuevas generaciones para que conozcan cuáles son nuestras señas de identidad, nuestras raíces y el patrimonio cultural que hemos heredado de quienes nos precedieron".

La representante del Gobierno regional ha señalado que ese esfuerzo por acercar el folclore a los más jóvenes garantiza la continuidad de unas tradiciones que forman parte del patrimonio inmaterial de Castilla-La Mancha y contribuyen a mantener viva la memoria colectiva de la comunidad autónoma.

CENTRO REGIONAL DE FOLCLORE

Asimismo, Inmaculada Jiménez ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con la promoción y conservación del folclore, recordando que el proyecto del futuro Centro Regional del Folclore de Castilla-La Mancha, ubicado en Ciudad Real, se encuentran en su fase final.

"Estamos a punto de concluir un proyecto muy importante para nuestra región. En los próximos meses esperamos culminar también la definición de su integración museográfica para que pueda abrir sus puertas y convertirse en un espacio de referencia para la conservación, investigación y difusión de nuestras tradiciones", ha explicado.

La delegada ha señalado que este nuevo centro será una muestra más de la apuesta del Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page por proteger el legado cultural de Castilla-La Mancha y poner en valor el trabajo desarrollado durante décadas por colectivos como el Grupo Mazzantini, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Para concluir, Inmaculada Jiménez ha reiterado su felicitación a la entidad ciudadrealeña por sus 85 años de historia, agradeciendo "el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de todas las personas que, generación tras generación, han hecho posible que el folclore siga siendo una de las principales expresiones de la identidad cultural de Castilla-La Mancha".