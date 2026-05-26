Extinguido el incendio que afectó a dos naves de maquinaria agrícola en Villanueva de Alcardete (Toledo)

Archivo - Villanueva de Alcardete. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio que afectó en la tarde este lunes a dos naves de localidad toledana de Villanueva de Alcardete (Toledo) se ha dado por extinguido a las 00.12 horas de este martes, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

El incendio comenzó a las 19.04 horasen una nave con maquinaria agrícola ubicada en la calle Los Rosales. El fuego ha afectado a la cubierta de la nave y alcanzó a una segunda nave que contenía también maquinaria agrícola y gasoil.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital básico y bomberos de Villacañas, Villarrubia de Santiago y Orgaz, retirándose todos los recursos del lugar una vez extinguido el fuego.