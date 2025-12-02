Extinguido el incendio en un bloque de viviendas de Toledo que ha causado al menos 8 personas hospitalizadas

Labores de extinción del incendio de un inmueble de viviendas en Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Bomberos de Toledo ha dado por extinguido el incendio con origen en un bloque de viviendas de la capital castellanomanchega este martes, que se ha saldado --tras la última actualización-- con ocho personas hospitalizadas.

Junto a los dos agentes de policía y el hombre de 52 años hospitalizados a primera hora de la mañana, han sido trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Hospital de Toledo dos mujeres, de 36 y 61 años, un hombre de 36 años, una menor de apenas unos meses, y un menor de 2 años.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, se ha confirmado que el origen del fuego, del que se ha dado aviso a las 9.07 horas, se correspondería con una explosión de gas en una de las viviendas del inmueble.

Los afectados presentan cuadros causados por inhalación de humo, sin que se haya producido ninguna quemadura. Además, varias personas residentes en el inmueble tuvieron que ser desalojadas.

Una vez concluidas las labores de extinción, los bomberos permanecen en el lugar de los hechos realizando labores de ventilación del inmueble.

POLICÍA CIENTÍFICA Y VECINOS

Por su lado, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha remarcado que habrá que esperar a que se enfríe la zona para que la Policía Científica pueda inspeccionarla, a preguntas de los medios tras el acto de minuto de silencio en la Delegación del Gobierno.

De su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia, así como a vecinos que han intervenido para ayudar de manera espontánea. "Personas que, sin pensárselo dos veces, han entrado cuando han visto las llamas y cuando han escuchado la explosión", ha señalado.