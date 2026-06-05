Extinguido el incendio de una empresa de reciclaje en Marchamalo, Guadalajara

El incendio se destaba sobre las 22.02 horas de este miércoles. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos de emergencias han dado por extinguido el incendio declarado este miércoles en una nave perteneciente a una empresa de reciclaje en Marchamalo.

Según ha informado el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), el fuego ha sido controlado e inmediatamente extinguido sobre las 7.26 horas de este viernes tras un operativo prolongado durante toda la jornada del jueves.

El fuego se había iniciado en palets ubicados en la campa de la empresa de reciclaje Regus, en torno a las 22.02 horas del pasado miércoles, según informaba el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Las labores de extinción han contado con la participación de bomberos de Azuqueca de Henares, de Guadalajara.

Más tarde, para tratar de que no se propagara a naves colindantes, se desplazaron bomberos de Sacedón y Sigüenza, medios de la Diputación y de la comunidad de Madrid, y del COR, con la participación de dos medios terrestres y 7 efectivos.

Además se desplegaron equipos de la Policía Local y Guardia Civil, una UVI en preventivo, y Policía Nacional.

SIGUE ABIERTA LA INVESTIGACIÓN POR EL INCENDIO

Continúa abierta la investigación por parte de Policía Local y Guardia Civil para conocer las causas del incendio declarado en la noche del miércoles en la campa de una empresa de reciclaje de palets de Marchamalo (Guadalajara).

Teniendo en cuenta la magnitud de las llamas del fuego y la cercanía de Marchamalo con la capital alcarreña, tanto la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, como el concejal de Seguridad, Chema Antón, se desplazaron al lugar y este viernes la regidora ha destacado la coordinación entre administraciones y cuerpos de emergencia durante el incendio en las instalaciones de la empresa Regusa, un siniestro que ha provocado importantes daños materiales pero que no ha causado heridos.

La regidora ha recordado que el fuego ha afectado a materiales como cartón, plástico y disolventes, además de existir un depósito de 40.000 litros de gasóleo que finalmente pudo ser protegido gracias a la intervención de los bomberos.

"Lo más importante es que no se ha producido ningún daño personal", ha afirmado, al tiempo que ha lamentado las pérdidas materiales sufridas por la empresa afectada y ha expresado su deseo de que pueda recuperar la actividad cuanto antes.

"Daños materiales hubo muchos pero, afortunadamente, daños personales, ninguno.

Y la actuación de todos los intervinientes fue magnífica y se consiguió que no se extinguiera", ha abundado.

Guarinos también ha puesto en valor la actuación conjunta de Bomberos de Guadalajara, Policía Local, Protección Civil, efectivos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación, Bomberos de la Comunidad de Madrid e Infocam.

Según ha explicado, el perímetro quedó controlado en pocas horas pese a la complejidad del incendio y se evitó que las llamas alcanzaran tanto la zona de pastos colindante como otras naves industriales cercanas.

La alcaldesa ha destacado igualmente que los controles realizados por la Junta de Comunidades y los servicios de emergencia descartaron riesgos para la calidad del aire, por lo que no fue necesario emitir recomendaciones sanitarias a la población.

"La coordinación fue magnífica, se perimetró muy rápido", ha subrayado, incidiendo en que pese al humo negro, no afectó a la calidad del aire, concluyó.