Extinguido el incendio forestal en Borox que obligó al confinamiento de residentes de una urbanización

Archivo - Detenido un hombre de 91 años por su implicación en el incendio en Borox (Toledo) que supuso el desalojo de 70 personas - @PLAN_INFOCAM - Archivo

TOLEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este miércoles en la localidad toledana de Borox ha quedado extinguido, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

Sobre las 21.40 horas del jueves, los servicios de extinción de incendios daban por concluido el fuego, tras la movilización de un total de 20 medios, todos terrestres, y 89 efectivos.

El incendio, declarado sobre las 21.55 horas de este miércoles, llegó a alcanzar el Nivel Operativo 2, con el confinamiento de residentes de la urbanización de Nuevo Borox afectada por el humo. Además, hizo necesario el corte de la carretera TO-2437.

Queda pendiente de evaluación el número de hectáreas afectadas, principalmente en una zona forestal de matorral.