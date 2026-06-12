Extinguido el incendio forestal declarado en Brazatortas (Ciudad Real)

Archivo - Incendio de Brazatortas - INFOCAM - Archivo

CIUDAD REAL 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad ciudadrealeña de Brazatortas quedó extinguido a las 21.57 horas, pocos minutos después de darse por controlado.

Según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, recogidos por Europa Press, las llamas fueron detectadas a las 14.13 horas de este jueves por un agente forestal.

El incendio llegó a alcanzar el Nivel 1 por posible afección de humo a vías de comunicación.

En las labores de extinción llegaron a participar 14 medios --11 terrestres y tres aéreos-- y hasta 70 personas.