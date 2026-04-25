Extinguido un incendio en una nave del polígono 'Las Monjas' de Seseña Nuevo que se ha saldado sin heridos

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TOLEDO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han dado por extinguido el incendio que ha tenido lugar este sábado en el techo de una nave industrial, situada en el Camino de los Pontones del Polígono 'Las Monjas' de Seseña Nuevo (Toledo), que se ha saldado sin heridos.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el fuego se ha iniciado sobre las 12.18 horas.

Todos los trabajadores han salido de las instalaciones y no hay heridos. Así, tras la extinción del fuego, posiblemente provocado por un fallo eléctrico, se va a volver a reanudar la actividad.

Al lugar han acudido bomberos de Illescas y Villarrubia de Santiago, Protección Civil, la Policía Local, la Guardia Civil y una ambulancia de Soporte Vital en preventivo.