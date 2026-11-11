Extinguido el incendio en un taller de chapa y pintura en Yuncos (Toledo)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado este miércoles en el interior de una nave de un taller de chapa y pintura en Yuncos (Toledo) ya ha quedado extinguido, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 cerca de las 18.00 horas.

El fuego ha quemado por completo la nave anexa a la principal, donde se encontraba la cabina de pintura con un coche en el interior y ocho vehículos de la nave principal.

En el lugar se ha atendido a dos afectados, un hombre de 41 años y otro de 51, según las mismas fuentes.

El aviso se ha recibido a las 14.27 horas de este miércoles, en el taller ubicado en la Avenida de América. Hasta el lugar se ha trasladado la Policía local, la Guardia Civil, los bomberos de Illescas y Orgaz, un equipo médico y una UVI en preventivo. También se han movilizado bomberos de Toledo, y una ambulancia de soporte.