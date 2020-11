Fademur y Diputación suman fuerzas para promocionar más de 60 negocios de mujeres rurales de Cuenca en todo el mundo

CUENCA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) y la Diputación de Cuenca se han aliado para que las emprendedoras del mundo rural conquense puedan llegar a todo el mundo gracias al proyecto 'Tierra de Emprendedoras', que próximamente verá la luz de forma online con el estreno de su página web.

Según ha explicado este miércoles en rueda de prensa la presidenta de Fademur, Elisa Fernández, este es un proyecto que nació en 2017 con el objetivo de dar promoción a los negocios y empresas que las mujeres habían emprendido en el mundo rural en la región.

Con motivo de la pandemia, ahora han creado una pagina web, que estará disponible en las próximas semanas en el dominio tierradeemprendedoras.com, en donde estarán los 63 proyectos de mujeres de las provincias de Toledo, Albacete y Cuenca, para de esta forma su trabajo llegue a todo el mundo.

Al mismo tiempo, el proyecto Tierra de Emprendedoras persigue el objetivo de fomentar una relación directa entre las productoras y los consumidores, que permita tener un canal corto de comercialización donde se puede vender al consumidor con un claro objetivo, que es conseguir la rentabilidad de ese negocio.

"Se está consiguiendo que los consumidores paguen menos y que las productoras reciban un precio justo por su producto", ha expresado Fernández, al mismo tiempo que ha recordado que este proyecto nació con unas 20 iniciativas y ahora llegan hasta las 63 en las tres provincias donde tienen presencia.

A nivel regional, han firmado convenios de colaboración con las diputaciones de Toledo, Albacete y Cuenca, y ha esperado que antes de que acabe el año también tenerlos con las instituciones provinciales de Guadalajara y Ciudad Real.

Los negocios de las emprendedoras en la provincia de Cuenca, que son un total de 8 pero están a la espera de que se unan 4 más, van desde una mercería creativa en Olivares del Júcar hasta un taller de arte en Las Pedroñeras, pasando por alojamientos rurales en Valverde de Júcar o una bodega de vino artesanal en Mazarulleque.

DUPLICAR EL PRESUPUESTO EN MATERIA DE IGUALDAD

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha agradecido a Fademur la puesta en marcha de iniciativa, y ha recordado que para la institución que preside "es fundamental" apoyar todas las iniciativas en materia de igualdad.

Por tal motivo, ha anunciado que la Diputación duplicará en los presupuestos de 2021 la partida destinada a Igualdad, para de tal forma poder apoyar más proyectos relacionados con esta materia.

"La despoblación, si no pasa por la mujer, no se va a solucionar", ha asegurado Martínez Chana, quien ha asegurado que la mujer "tiene que desarrollarse tanto de forma empresarial como social, ya que muchas veces no ha tenido cabida en nuestros municipios".