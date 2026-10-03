Fallece una anciana en la riada de Madrigueras (Albacete) mientras se encontraba en su domicilio

El delegado de la Junta de Comunidades en la provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos - JCCM

ALBACETE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una anciana que se encontraba en su domicilio y no pudo ponerse a salvo ha fallecido en la riada de Madrigueras (Albacete), según ha informado el Gobierno de Castilla-La Mancha, que mantiene activo el Nivel 1 de emergencia del Meteocam donde los servicios de emergencia continúan trabajando para avanzar en la recuperación de la localidad.

El episodio comenzó ayer, alrededor de las 18.15 horas, con una intensa tromba de agua que se prolongó durante aproximadamente dos horas. Según los primeros datos, durante ese tiempo se habrían registrado más de 140 litros por metro cuadrado a lo que se sumó posteriormente el agua procedente de ramblas y otros territorios limítrofes, agravando la situación en Madrigueras.

Así lo ha anunciado el delegado de la Junta en la provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos, que se ha desplazado de nuevo a primera hora de este sábado hasta Madrigueras para realizar el seguimiento de la situación y coordinar sobre el terreno y junto a Diputación, Ayuntamiento y los diferentes servicios participantes, los trabajos que se desarrollarán durante la jornada, centrados especialmente en la limpieza (tras la retirada de vehículos realizada durante la noche que todavía continúa) y en la atención y asistencia a los ciudadanos afectados.

El operativo se refuerza esta mañana con la incorporación de nuevos equipos de GEACAM, que se suman a los medios que ya permanecen desplegados desde ayer. En concreto, está prevista la incorporación de efectivos del retén de Guardia Invernal ubicado en Casas de Ves, así como de un camión procedente de Carcelén y otro de Iniesta, que reforzarán las labores de recuperación y limpieza. El dispositivo continuará trabajando de manera coordinada durante toda la jornada con efectivos del SEPEI, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y cuadrillas de diferentes municipios vecinos.

CENTRO DE SALUD

Entre los edificios públicos anegados se encuentra el Centro de Salud de Madrigueras, cuyo servicio se ha desplazado a la sede con la que Cruz Roja cuenta en la localidad desde donde continúan prestando servicio.

El delegado ha agradecido el trabajo que viene realizando al amplio dispositivo de respuesta puesto en marcha en el que, durante las primeras horas participaron bomberos del SEPEI de la Diputación de Albacete con dotaciones de La Roda, Villarrobledo y Almansa; bomberos del Ayuntamiento de Albacete, efectivos de Protección Civil, tanto de Madrigueras como de las agrupaciones de Tarazona de la Mancha, Iniesta, Quintanar del Rey, La Gineta y Mahora, junto con el resto de servicios y recursos movilizados por Guardia Civil y cuerpos de policía.

El delegado de la Junta ha querido trasladar un agradecimiento especial al Ayuntamiento de Madrigueras, a su alcalde, a la Corporación municipal y a los numerosos voluntarios y vecinos que desde el primer momento se implicaron en las labores de emergencia y recuperación.