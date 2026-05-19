Fallece un ciclista tras caer por un terraplén de unos 10 metros cerca del Parador de Cuenca

Archivo - Hoz del río Huecar - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha fallecido este martes tras caer con su bicicleta por un terraplén de unos 10 metros de altura en un zona de difícil acceso cerca del Parador de Turismo de Cuenca.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 19.26 horas, aunque de momento se conoce la filiación del occiso.

En las labores de rescate participan bomberos de Cuenca, y se ha movilizado a agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y a una UVI.