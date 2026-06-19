Fallece el conductor de un camión en Taravilla (Guadalajara) tras quedar sumergida la cabina en el río Tajo

El accidente se ha producido en el término municipal de Taravilla. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 45 años de edad ha perdido la vida este viernes tras salirse de la vía el camión que conducía en la CM-212, a su paso por la localidad de Taravilla (Guadalajara). Tras el vuelco, la cabina del vehículo ha quedado sumergida en el río Tajo.

Así lo ha confirmado a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que indica que el siniestro ha tenido lugar a las 12.58 horas, en el kilómetro 70 de la referida vía.

En el operativo movilizado han participado agentes de la Guardia Civil, bomberos del Parque de Molina de Aragón y una UVI, cuyo personal sanitario tan solo ha podido certificar el fallecimiento.