Fallece el conductor de un camión en Taravilla (Guadalajara) tras quedar sumergida la cabina en el río Tajo

El accidente se ha producido en el término municipal de Taravilla.
El accidente se ha producido en el término municipal de Taravilla. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 19 junio 2026 16:50
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GUADALAJARA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 45 años de edad ha perdido la vida este viernes tras salirse de la vía el camión que conducía en la CM-212, a su paso por la localidad de Taravilla (Guadalajara). Tras el vuelco, la cabina del vehículo ha quedado sumergida en el río Tajo.

Así lo ha confirmado a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que indica que el siniestro ha tenido lugar a las 12.58 horas, en el kilómetro 70 de la referida vía.

En el operativo movilizado han participado agentes de la Guardia Civil, bomberos del Parque de Molina de Aragón y una UVI, cuyo personal sanitario tan solo ha podido certificar el fallecimiento.

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