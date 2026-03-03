Fallece un conductor tras la salida de la vía y posterior vuelco de un turismo en Hita (Guadalajara)

Hita - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida este martes tras la salida de la vía y el posterior vuelco del turismo que conducía --en el que ha quedado atrapado-- en el kilómetro 26 de la CM-1003, a la altura de la localidad guadalajareña de Hita.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 12.30 horas.

Al lugar ha acudido la Guardia Civil, los bomberos de Azuqueca de Henares, un médico de Urgencias y una UVI que han certificado el fallecimiento de esta persona.