Fallece un hombre tras la salida de vía de un turismo en la CR-503 a su paso por Puertollano

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CIUDAD REAL 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido tras la salida de vía de un turismo en el kilómetro 3 de la CR-503 a su paso por el término municipal de Puertollano (Ciudad Real), según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso este viernes a las 18.55 horas.

Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y médico de urgencias.