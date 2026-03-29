Fallece un motorista de 23 años tras sufrir un accidente de tráfico en la GU-186 en Campillejo (Guadalajara)

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GUADALAJARA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 12 de la carretera GU-186, a su paso por el término municipal de Campillejo (Guadalajara).

El 112 de Castilla-La Mancha, según ha informado a Europa Press, ha recibido el aviso a las 14.22 horas.

El accidente ha consistido en una salida de vía. Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, un helicóptero medicalizado y una UVI.