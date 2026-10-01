Fallece un motorista tras colisionar contra una ambulancia que transportaba pacientes en Torre de Juan Abad

Torre de Juan Abad - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 51 años de edad ha perdido la vida este jueves tras colisionar la moto que conducía con una ambulancia que transportaba a dos pacientes en el kilómetro 36 de la CM-3200, a la altura de Torre de Juan Abad (Ciudad Real).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 18.38 horas.

Todos los ocupantes de la ambulancia están bien y están siendo trasladados a su destino en otra ambulancia. Al lugar se ha desplazado los bomberos, la Guardia Civil, un médico de Urgencias y una ambulancia de Soporte Vital Básico.