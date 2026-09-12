Fallece una mujer tras la colisión de un turismo y una motocicleta en Casillas de Ranera (Cuenca)

Sede del 112 de Castilla-La Mancha - 112

CUENCA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 50 años ha fallecido este sábado tras la colisión de un turismo y una motocicleta en el kilómetro 217 de la N-330 a su paso por Casillas de Ranera, pedanía del municipio conquense de Talayuelas, según han informado a Europa Press fuentes del 112.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso a las 12.31 horas.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte, un médico de urgencias y Guardia Civil.