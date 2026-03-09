Fallece una mujer tras ser atropellada en la CR-7223 a su paso por El Robledo (Ciudad Real).

Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: lunes, 9 marzo 2026 12:00
CIUDAD REAL 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de la que se desconoce la edad, ha fallecido este lunes tras ser atropellada en el kilómetro 5 de la CR-7223, a su paso por el término municipal de El Robledo (Ciudad Real)

El suceso tuvo lugar sobre las 22.17 horas de este domingo, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, una ambulancia de urgencias y un médico de urgencias.

