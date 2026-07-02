Fallece un trabajador de 42 años tras sufrir una caída de 5 metros de altura en Miguelturra

El suceso ha tenido lugar en la calle Curtidores del Polígono Industrial La Estrella. - EUROPA PRESS

ALBACETE 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha fallecido en Miguelturra en la madrugada de este jueves tras sufrir una caída desde 5 metros de altura al encontrarse trabajando en el tejado de una nave.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar sobre las 2.19 horas, cuando el hombre se ha precipitado desde el tejado de las instalaciones situadas en la calle Curtidores del Polígono Industrial La Estrella.

A pesar de la asistencia de un médico de urgencias y de una UVI móvil, tan solo se ha podido dar cuenta del fallecimiento in situ del afectado.

También han acudido al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Miguelturra.