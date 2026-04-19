Fallece un trabajador tras caerle un vehículo encima mientras lo reparaba en Tarazona de la Mancha (Albacete)

Archivo - Ambulancia de Soporte Vital Básico. - SESCAM - Archivo

ALBACETE 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 54 años ha fallecido en Tarazona de la Mancha (Albacete), tras caerle encima un vehículo mientras lo estaba reparando en una empresa de estructuras metálicas de la localidad.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se ha recibido a las 12.07 horas en una empresa de la calle Gineta.

La Guardia Civil, un helicóptero medicalizado y una ambulancia se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Esta última solo ha podido certificar el fallecimiento de este trabajador.