Fallece un trabajador tras quedar atrapado en una máquina de una empresa metalúrgica de Azuqueca

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GUADALAJARA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 50 años ha perdido la vida tras quedar atrapado en el interior de una máquina en una empresa de metalurgia situada en la calle Plástico del polígono industrial de Azuqueca de Henares.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro tuvo lugar a las 23.47 horas de este martes, y que el empleado tuvo que ser rescatado del interior de la máquina por bomberos de la localidad,

En el operativo también participaron a entes de la Guardia Civil, de Policía Local y una UVI, que tan solo pudo certificar su fallecimiento.