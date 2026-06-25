Fallece un varón de 58 años tras volcar el tractor que conducía en Fuentes (Cuenca)

Archivo - Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112. - JCCM - Archivo

CUENCA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 58 años de edad ha perdido la vida este jueves tras volcar el tractor que conducía y quedar debajo de él en la localidad de Fuentes, en la provincia de Cuenca.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informa a Europa Press que el la llamada de aviso se ha registrado sobre las 19.20 horas, en un paraje conocido como la Fuente Amarguilla.

En el operativo movilizado han participado agentes de la Guardia Civil y médico de urgencias, que tan solo han podido certificar el fallecimiento.